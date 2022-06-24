魔術隊史第4支狀元簽 選進杜克前鋒班切羅

（法新社紐約23日電） 美國職籃NBA奧蘭多魔術今天以隊史第4支狀元簽，在選秀會上選進杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero）。

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NBA選秀會今天在紐約舉行，握有前3順位選秀權的球隊分別是魔術、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，3隊依序選進杜克大學（Duke University）的班切羅、岡薩加大學（Gonzaga University）的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、奧本大學（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

今年算是NBA選秀相對的「小年」，選秀結果也沒有太多驚喜之處，唯一的意外是魔術以狀元簽選了班切羅，而非一般預料的史密斯。

身高6��10�跡�208公分）的班切羅，上個球季為杜克先發了39場比賽，平均每場比賽可攻下17.2分、7.8籃板、3.2助攻；防守上也有一定程度的貢獻，共有41次抄截、36次阻攻的成績。

這是魔術隊史第4次握有選秀會的狀元簽，他們曾在1992年選進歐尼爾（Shaquille O'Neal）、1993年選進韋柏（Chris Webber）、2004年選進霍華德（Dwight Howard），不過當年魔術選上韋柏後，立刻把他交易到金州勇士，換回哈達威（Penny Hardaway）。

© 2022 AFP