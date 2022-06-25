憲法保障墮胎不再 美運動明星群情激憤

（法新社洛杉磯25日電） 美國最高法院今天推翻近50年憲法所保障墮胎權，為社會投下震撼彈，讓美國運動明星們感到震驚與群情激憤。

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保守派佔多數的美國最高法院，今天以5票贊成、4票反對，推翻數十年來影響社會深遠的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，美最高法院1973年裁定，認婦女墮胎權受憲法保護），另以6票贊成、3票反對，維護密西西比州禁止15周後墮胎的法律。

美國女子職籃WNBA的選手與球隊齊對這個影響深遠的裁定表達憤怒；這項裁定恐使墮胎在近半美國各州成為非法。

WNBA注意到這項裁定的前一天，最高法院還裁定紐約州禁止公共場所攜槍的規定違憲。

WNBA發表聲明說：「難不成我們所處的民主是保護槍枝更甚於女性嗎？這個裁定顯示最高法院與國家脫節，毫無人性尊嚴。」WNBA表示，今天的裁定恐帶來一條禁止墮胎的危險之路，加深經濟、社會、政治不平等。

許多WNBA女將都在社媒發聲痛批。5屆奧運女籃金牌柏德（Sue Bird）以一句「極其沮喪」至表痛心。

美國女足看板人物拉皮諾（Megan Rapinoe）在與哥倫比亞隊友誼賽前語帶激動向媒體表達她的悲憤。

拉皮諾說：「今天的傷悲難以言喻，這事的殘酷與悲傷程度我真的沒法形容。最殘酷的在於，這跟保護生命一點關係都沒有，只會徹底加劇我們國內諸多現有的不公，自由權與追求快樂與自由的權利在這裡全遭侵犯。」

本身是女同志的拉皮諾表示，她憂心下一個被剝奪的憲法保障恐怕是同性婚。

美國女網傳奇球星珍金恩（Billie Jean King）今天誓言，這次扼殺的不是墮胎權，而是女性取得安全與合法的醫療程序，「是美國悲哀的一天」；珍金恩曾在自己的回憶錄里詳述當年墮胎權未獲憲法保障前，自己的慘痛經驗。

© 2022 AFP