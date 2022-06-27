溫網禁俄羅斯白俄選手參賽 政治陰影籠罩

（法新社倫敦26日電） 英國溫布頓網球賽（Wimbledon）因為俄羅斯侵略烏克蘭，而禁止俄國和白俄羅斯選手參賽，這個決定引發熱烈討論，如今溫網要極力避免賽事失焦，變得太過政治化。

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距離烏克蘭前職業網球好手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）於溫網中央球場大爆冷門、擊敗前世界球王瑞士名將費德瑞（Roger Federer），至今已過了9年。 但這個周末，生涯拿過4座世界職業網球協會（ATP）賽事冠軍的斯塔科夫斯基，卻是在距離倫敦2500公里遠的地方，身上穿的並非溫網規定的白色網球服，而是迷彩軍裝。 36歲的斯塔科夫斯基全副武裝，拚命的要抵擋俄羅斯對烏克蘭的侵略。他在推特（Twitter）發文說：「...昨晚有62枚火箭發射，擊中了烏克蘭不同的城市...。」 在斯塔科夫斯基推文中發的照片，可以看到他2013年獲勝後與費德瑞握手的樣子。 另外一張照片，是斯塔科夫斯基的烏克蘭同胞多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov），2017年在溫網與費德瑞交手後拍的。 斯塔科夫斯基與多格波洛夫都已經從職業網壇退役，兩人現在都從軍。 27日開打的溫網，已經明定禁止所有俄羅斯與白俄羅斯球員參加今年的比賽。 這讓俄羅斯籍世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）、及世界排名第8的俄國選手盧布列夫（Andrey Rublev），皆無緣參賽。 女子組方面，世界排名前20的選手中有3人無法參賽，分別是白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、俄羅斯的卡薩金娜（Daria Kasatkina），及生涯拿過2座大滿貫賽冠軍的白俄前世界球後艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。

斯塔科夫斯基盼所有體育賽事都禁止俄羅斯選手參加。但6度在溫網奪冠的喬科維奇（Novak Djokovic）認為這太過頭了。

來自塞爾維亞的喬科維奇說：「我實在看不出來，他們怎麼會對現在真正發生的任何事有出力。我覺得這不公平。」他主張可讓俄羅斯和白俄羅斯的選手以中立身份參賽。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

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