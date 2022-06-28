喬科維奇溫網旗開得勝 4大滿貫賽皆集滿80勝

（法新社倫敦27日電） 塞爾維亞名將喬科維奇在溫布頓網球錦標賽首輪旗開得勝後，成為首位在4大滿貫賽都拿下80場比賽勝利的球員；西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲則是鏖戰5盤終晉級。

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溫網6冠王喬科維奇（Novak Djokovic）以6比3、3比6、6比3、6比4淘汰韓國選手權純雨。他說：「如今80勝入袋，接下來放眼100勝。」

35歲的喬科維奇力拚於溫網締造連4年奪冠的成就，加入開放年代（Open Era）以來，僅瑞典好手柏格（Bjorn Borg）、美國傳奇山普拉斯（Pete Sampras）、瑞士「特快車」費德瑞（Roger Federer）3人有辦法加入的菁英俱樂部。

喬科維奇下一戰將面對澳洲的科基納基斯（Thanasi Kokkanikis）。

另一方面，網壇新星、有可能在8強賽對戰喬帥的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天苦戰了5盤才解決德國的史特魯夫（Jan-Lennard Struff）。

19歲的艾卡拉茲發出30支愛司和73個致勝球，最後以4比6、7比5、4比6、7比6（7/3）、6比4勝出。

艾卡拉茲賽後開玩笑說，「去年我在這裡的首輪也打了個5盤大戰，這足以顯示我多愛草地球場」。

而「英國希望」、溫網兩冠得主莫瑞（Andy Murray）同樣挺進第2輪，他先丟1盤再追3盤，以4比6、6比3、6比2、6比4拍落澳洲對手達克沃斯（James Duckworth）。

35歲的莫瑞說：「感覺慢慢回來了，不過誰曉得我還有多少機會在中央球場比賽。」

© 2022 AFP