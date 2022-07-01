連兩季MVP約基奇留金塊 5年79億史上最大約

（法新社丹佛30日電） 連兩年拿下年度MVP的約基奇，據報同意簽下5年2.64億美元（約新台幣79億元）的史上最大約，續留老東家金塊。

廣告 繼續瀏覽後續

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導說，約基奇（Nikola Jokic）預計將於7月1日正式簽約，合約包含最後一年，也就是2027-28球季，價值6000萬美元（約新台幣17.9億元）的球員選擇權。

約基奇2021-22賽季擊敗費城76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid），成為NBA史上第13位蟬聯年度最有價值球員（MVP）的球員，並再次入選年度最佳陣容的第1隊。

其他和約基奇一樣曾蟬聯年度MVP的球員，包括現役的柯瑞（Stephen Curry）、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James），以及已退休的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、博德（Larry Bird）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、鄧肯（Tim Duncan）、魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）、馬龍（Moses Malone）、奈許（Steve Nash）、羅素（Bill Russell）。

約基奇上個賽季出賽74場，平均可有27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.47次抄截，有全聯盟最多的19次「大三元」，成為NBA史上單季至少2000分、1000籃板、500助攻的首人。

© 2022 AFP