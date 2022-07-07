溫布頓網賽女單 哈勒普與芮芭奇娜晉4強

（法新社倫敦6日電） 2019年女單冠軍得主、羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）與哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天先後晉級4強，將爭奪溫布頓網球錦標賽女單決賽門票。

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哈勒普以6比2、6比4直落二擊敗美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），生涯第3度挺進溫網4強，她說今天表現堪稱個人最佳。

哈勒普說：「這肯定是我的最佳表現。」她去年因為小腿受傷缺席溫網。

她說：「我在試着重建信心，目前感覺不錯。」

哈勒普在今年溫網一盤未失，放眼贏得個人第3座大滿貫賽冠軍，她2018年也能在法國公開賽（French Open）封後。

另一場女單8強賽中，出生俄羅斯的芮芭奇娜以4比6、6比2、6比3擊敗澳洲選手托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic），成為首位代表哈薩克挺進大滿貫賽4強的選手。

23歲的芮芭奇娜說：「這真的很棒，我真的很開心可以打進4強賽。這場比賽真的很難打。」

芮芭奇娜2018年更改國籍。今年，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯與白俄羅斯選手遭禁止參加溫網。

明天登場的另一場4強賽，由世界排名第2的突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）對陣非種子選手、德國籍的馬利亞（Tatjana Maria）。

© 2022 AFP