納達爾鏖戰5盤逆轉勝出 溫網4強迎戰基爾喬斯

（法新社倫敦6日電） 西班牙「蠻牛」納達爾今天差點因傷退賽，但他咬牙苦撐5盤逆轉勝，生涯第8度晉級溫布頓網球錦標賽男單4強，接下來將迎戰澳洲「壞小子」基爾喬斯。

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2008、2010年兩度在溫網封王的納達爾（Rafael Nadal），今天鏖戰4小時又21分鐘，終場以3比6、7比5、3比6、7比5、7比6（10/4）擊敗美國選手佛里茲（Taylor Fritz）。

22度奪下大滿貫賽男單冠軍的納達爾，今天第2盤打到一半時腹部疼痛，不得不申請醫療暫停。

這場比賽大部分時間他看起來都很不舒服，但最後還是贏得比賽，仍有望達成自1969年來第一個男單年度全滿貫（calendar Grand Slam）。

納達爾說：「我曾多次以為自己無法打完這場比賽，但在觀眾鼓舞、現場給予力量的支持下，我撐完這場比賽，很感謝大家。」

「在你們面前打這種比賽，我真的很享受其中，非常感謝大家的支持。」

另一場男單8強賽中，澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）以6比4、6比3、7比6（7/5）拍落智利選手賈林（Cristian Garin），生涯首度挺進大滿貫賽男單4強。

基爾喬斯稍早說，他已拿出自己的「最佳表現」，心情沒有受到即將開庭的官司影響。

27歲的基爾喬斯遭控攻擊前女友，下月將在坎培拉出庭，他說：「這真的一點都沒有影響到我的備戰狀態。我維持真實的自己，今天拿出最好的表現。」

8年前，世界排名144的基爾喬斯持外卡參賽，爆冷拍落納達爾一戰成名。他如今是繼2005年的修威特（Lleyton Hewitt）以來，首度殺入溫網4強的澳洲男子選手。

天賦異稟但極具爭議的基爾喬斯，上一次晉級大滿貫賽8強是在7年前的澳洲公開賽（Australian Open）。

他今天坦言他以為自己沒有機會了。他說：「我有一度幾乎放棄網球。我以為我已錯失良機。但我現在坐在這裡，打進溫網4強。這是特別的成就。我不想停在這裡。」

36歲的納達爾與基爾喬斯過去數度交手，目前以6勝3敗的戰績佔上風，包括2019年在溫網為2014年吞敗雪恥。

納達爾說：「我希望做好應戰準備。尼克（Nick，基爾喬斯名）在所有球場上都是很棒的選手，但他在草地球場上特別厲害。」

他說：「他這季在草地球場打得很出色。我必須做好百分之百的準備，才有機會勝出。」

去年在溫網奪冠的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與英國好手諾瑞（Cameron Norrie）將在另一場男子4強賽捉對廝殺。

© 2022 AFP