喬科維奇溫網7度封王 奪生涯第21座大滿貫賽金杯

（法新社倫敦10日電） 塞爾維亞網球名將喬科維奇今天後來居上，以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）擊敗澳洲好手基爾喬斯，第7度在溫布頓錦標賽封王，奪生涯第21座大滿貫金杯，僅次於納達爾的22冠。

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這是頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）第8次在溫網決賽爭冠，對手基爾喬斯（Nick Kyrgios）雖未列名種子，但在網壇名聲不小，而且喬科維奇以往兩次和他交手都吞了敗仗。儘管先丟一盤，喬科維奇仍成功扭轉局面，在溫網連續28場比賽獲勝，再登王座。

35歲的喬科維奇締造溫網四連霸佳績後，已追平美國傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的溫網7冠成績，拉近與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）8冠紀錄的差距。

他創紀錄第32度闖進大滿貫賽決賽後，捧回第21座大滿貫賽冠軍，領先費德瑞1冠，但還差西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22冠一步。

27歲的基爾喬斯首盤以6比4先聲奪人，他在第5局破發搶得3比2領先優勢，隨後保持領先，在第2個盤末點的機會轟出愛司球，先下一城。

喬科維奇第2盤立即還以顏色，在第4局破發搶得3比1領先，在最後一局救了4個破發點，以6比3扳平戰局。

第3盤喬科維奇趁勝追擊，但基爾喬斯穩住陣腳，兩人僵持到4比4時，基爾喬斯雙發失誤，給了喬科維奇破發機會，隨後又反手拍掛網，讓喬科維奇破發領先再下一城，盤數後來居上以2比1領先。

第4盤雙方纏鬥不休，戰到搶七局面，喬科維奇技高一籌，以7比3取勝，最終以7比6結束這盤，贏得最後勝利。

基爾喬斯以往從未闖進過四大滿貫賽的準決賽，這次則一路過關斬將，準決賽原本會遭遇強敵納達爾，但對方因腹部拉傷退賽，他不戰過關晉級決賽，滿懷希望能奪得在全英俱樂部（All England Club）的第一冠，可惜功虧一簣，但已創職業生涯最佳成績。

© 2022 AFP