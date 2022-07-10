芮芭奇娜溫網稱後 俄蹭熱稱乃俄羅斯的勝利

（法新社倫敦9日電） 哈薩克女將芮芭奇娜今天在溫網封後，由於她出生於俄羅斯，讓俄國網協跳出來蹭熱，稱她奪冠是「俄羅斯的勝利」。

廣告 繼續瀏覽後續

溫布頓網球錦標賽女子單打決賽，芮芭奇娜（Elena Rybakina）以3比6、6比2、6比2逆轉擊敗加博（Ons Jabeur），成為首名在溫網女單奪冠的哈薩克球員。

法新社報導，俄羅斯網球協會會長塔皮斯喬夫（Shamil Tarpischev）大讚芮芭奇娜在溫網封後是俄羅斯的勝利，還說她是「俄國的選手」。

芮芭奇娜生於俄羅斯莫斯科，2018年轉籍到哈薩克，因此即便今年溫網禁止俄國與白俄羅斯球員參賽，芮芭奇娜仍不受影響。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）在報導中引述塔皮斯喬夫的話說：「太棒了，芮芭奇娜幹得好，我們贏得溫網。」

塔皮斯喬夫在芮芭奇娜闖進決賽時就曾說：「芮芭奇娜能打進溫網決賽真是太好了，她是俄羅斯的選手。所以如果她能奪冠就太棒了，我們會在決賽為她加油打氣。」

23歲的芮芭奇娜表示，哈薩克承諾在財務和訓練方面向她提供更好的支持後，自己便轉籍到哈薩克。

近年，有許多球員轉籍到哈薩克，芮芭奇娜是其中一員。

© 2022 AFP