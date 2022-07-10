首抱大滿貫冠軍 哈薩克女將賽後記者會落淚

（法新社倫敦9日電） 溫網新科女單冠軍得主芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天成為首位代表哈薩克贏得大滿貫單打金杯的球員，賽後記者會上，一個簡單問題讓她眼淚潰堤。

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芮芭奇娜出生俄羅斯，但2018年轉籍入哈薩克，今天是以哈薩克選手之姿以3比6、6比2、6比2逆轉擊敗突尼西亞勁敵加博（Ons Jabeur），奪下溫網女單金杯。

不過她奪勝時機很敏感，俄羅斯籍選手因莫斯科當局揮軍入侵烏克蘭而遭溫布頓大會禁賽。

當被問及這座大滿貫賽金杯是否會成為莫斯科當局政治化的工具，23歲的芮芭奇娜說：「我不知道會發生什麼事，總會出些新聞，但我無能為力。」

「我代表哈薩克出賽已久，我代表哈薩克參與過一些體壇最大盛會，比如說奧運，對我來說是美夢成真。」

芮芭奇娜的雙親住在莫斯科，本屆溫網期間，她一直不願詳細說明自己有多少時間待在俄國。

當今天遭進一步逼問，並被要求針對俄侵烏譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）時，芮芭奇娜解釋自己英語不好，呼籲各界體諒，「我無法選擇出生地，人們相信我，哈薩克大力支持我」。

「就連今天我都聽到很多支持，看到一面面國旗。」她說：「我不知道該如何回答這些問題」。

記者會尾聲，當被問及她父母對她奪勝的感想時，芮芭奇娜流下眼淚，「他們會十分驕傲」。她說：「你們想看到情緒…我忍很久了。」

今天這一勝，芮芭奇娜帳戶瞬間多了240萬美元進帳。

© 2022 AFP