環法自由車賽普篩過關 選手休一天準備山區賽

（法新社法國莫爾辛11日電） 環法自由車賽選手最新COVID-19大規模篩檢結果今天出爐，全數為陰性，比賽獲准進入下階段阿爾卑斯山賽程。165位剩餘選手因此享受一天休息，專註準備令人生畏的山區賽。

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自由車賽界地位最崇高的環法自由車賽（Tour de France）前2天賽程有3名選手因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）退出，包括尋求3連霸的波加薩爾（Tadej Pogacar）所屬阿聯航空車隊（UAE Emirates）隊友蘭根（Vegard Stake Laengen）。

來自挪威的蘭根9日因身體不適退賽後，引發其他選手大感緊張甚至恐懼。來自斯洛維尼亞的23歲波加薩爾表示：「這令人很害怕。疫情還沒離開我們。」

阿聯航空車隊透露，他們的選手不僅有各自房間，也有單獨的按摩人員。

在昨天的第9站賽程開始前，去年比賽法國名次最高選手馬旦（Guillaume Martin）因采檢結果病毒量高，被判定確診必須退出比賽。

不過，若選手采檢結果為陽性，但病毒量低，仍可獲准參賽，例如第9站賽程贏家、來自盧森堡的容格爾斯（Bob Jungels）。

環法自由車賽接下來將進入艱難的阿爾卑斯山山區路段，這段賽程通常對比賽結果具有決定性影響。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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