連兩年投打入選明星賽 大谷翔平再締新猷

（法新社紐約10日電） 大谷翔平在球迷票選果出爐後，先以指定打擊身分入選MLB明星賽，今天又以投手身分獲選，連兩年同時以投手、野手身分入選明星賽，再度締造新猷。

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大谷翔平去年就成為大聯盟史上第一位以投、打兩身分入選明星賽的球員，今年繼續創造「二刀流」歷史。

美國職棒大聯盟MLB明星賽完整名單出爐，包括先前已在球迷票選後，成為先發球員的外野手賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton），紐約洋基這次還有投手柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）、霍姆斯（Clay Holmes）及替補捕手崔維諾（Jose Trevino）獲選，這是洋基2011年以來，首次有6名球員同時入選明星賽。

去年美國聯盟（AL）冠軍休士頓太空人這次共5人能參加明星賽，分別是投手魏蘭德（Justin Verlander）、巴爾德斯（Framber Valdez），外野手塔克（Kyle Tucker） 、指定打擊阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez），和球迷選出的先發二壘手阿圖維（Jose Altuve）。其中，阿爾瓦雷茲因為右手發炎而被放進傷兵名單。

去年奪下世界大賽冠軍的亞特蘭大勇士也有5人能參加明星賽，他們分別是投手佛里特（Max Fried）、捕手達諾（Travis d'Arnaud）、游擊手史萬森（Dansby Swanson）、指定打擊威廉．康崔拉斯（William Contreras），與球迷選出的先發外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

其中，威廉．康崔拉斯是取代哈波（Bryce Harper）國家聯盟（NL）指定打擊的位置。被球迷選為先發球員的哈波，6月25日出現左手大拇指骨折的傷勢。

芝加哥小熊的威爾森．康崔拉斯（Willson Contreras）同樣也入選明星賽，這讓他與威廉．康崔拉斯成為2003年的阿倫．布恩（Aaron Boone）與布瑞特．布恩（Bret Boone）後，第1對同時入選明星賽的兄弟檔。

這次明星賽將於7月19日在洛杉磯舉辦，地主道奇有投手柯蕭（Clayton Kershaw）、岡索林（Tony Gonsolin），還有球迷票選出的先發外野手貝茲（Mookie Betts）和游擊手透納（Trea Turner）參加。柯蕭是MLB欽點參加的選手，且可能成為國聯打頭上陣的投手。國聯已在明星賽連輸給美聯8次，雙方最近23次交手，國聯吞下20敗。

紐約大都會和聖路易紅雀、多倫多藍鳥都有4名球員能參加明星賽。

西雅圖水手菜鳥外野手羅德里格斯 （Julio Rodriguez）年僅21歲，是這次參加明星賽的球員中僅有的新秀，也是年紀最年輕的參賽選手。這次共有30名球員是首度參加明星賽，其中有10人的年紀在24歲（含）以下。

去年美聯年度最有價值球員（MVP）大谷翔平，目前打擊率2成60，有19支全壘打、59分打點的成績，同時以投手身分拿下8勝4敗，防禦率2.44。他在81局投球中，有111次三振、20個保送。近期拿下5連勝的大谷翔平，在6日對上馬林魚時，成為MLB史上三振對手10次，且打回2分，並盜壘成功1次的第1人。

美聯去年在科羅拉多 以5比2擊敗國聯，大谷翔平在首局接連解決塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、蒙西（Max Muncy）、亞瑞納多（Nolan Arenado），投1局讓對手3上3下，其中有兩人是擊出滾地球出局。

底特律老虎一壘手卡布瑞拉（Miguel Cabrera）生涯12次參加明星賽，是本屆明星賽所有球員之最，11次獲選的聖路易紅雀指定打擊普侯斯（Albert Pujols）次之，他們兩人這次都是因為輝煌的生涯成就，被MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）依新的遴選辦法選入。

洛杉磯天使外野手楚勞特（Mike Trout）10次入選明星賽，柯蕭和魏蘭德都是9度入選。其中，楚勞特以連9年獲球迷青睞，被票選為先發球員。

美聯由球員選出的投手，還包括克里夫蘭守護者的凱爾斯（Emmanuel Clase）、巴爾的摩金鶯的羅培茲（Jorge Lopez）、多倫多藍鳥的馬諾亞 （Alek Manoah）、坦帕灣光芒的麥克納漢（Shane McClanahan），及柯爾 、柯特斯、霍姆斯、魏蘭德。

國聯的投手則有馬林魚的艾坎塔拉（Sandy Alcantara）、密爾瓦基釀酒人的柏尼斯（Corbin Burnes）及海德（Josh Hader）、大都會的狄亞士（Edwin Diaz）、紅雀的海斯利（Ryan Helsley）、聖地牙哥教士的馬斯葛羅夫（Joe Musgrove），及佛里特、 岡索林。

美聯的替補球員包括明尼蘇達雙城內野手阿拉耶茲（Luis Arraez）、守護者二壘手西門內斯（Andres Gimenez）與三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）、波士頓紅襪游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）、雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）、藍鳥外野手斯普林格（George Springer），及阿爾瓦雷茲、崔維諾、塔克 。

國聯的替補陣容包括大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）和外野手馬爾特（Starling Marte）、 紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）和費城費城人外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）、小熊外野手哈普 （Ian Happ），和達諾、威廉．康崔拉斯、史萬森。

MLB指定的美聯球員有7人，他們分別是投手大谷翔平、羅德里格斯、巴爾德斯，和奧克蘭運動家投手布萊克本 （Paul Blackburn）、老虎投手葛瑞格里．蘇鐸（Gregory Soto）、德州遊騎兵投手培瑞斯（Martin Perez），與堪薩斯皇家外野手班奈坦迪（Andrew Benintendi）。

國聯由MLB指定的選手則有匹茲堡海盜的貝納（David Bednar）、辛辛那提紅人的卡斯蒂約（Luis Castillo）、亞利桑納響尾蛇的曼提普利（Joe Mantiply）、柯蕭等投手，科羅拉多洛磯一壘手克隆（C.J. Cron）、華盛頓國民外野手胡安．蘇鐸（Juan Soto）。

MLB的30隊至少有1名球員必須入選明星賽，本屆明星賽一共有28名球員是出生於美國50個州以外的國際球員。

© 2022 AFP