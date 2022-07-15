報導：溜馬出高價欲挖角艾頓 太陽馬上跟進留人

（法新社鳳凰城14日電） 體育頻道ESPN今天報導，NBA鳳凰城太陽隊今天跟進印地安納溜馬隊為中鋒艾頓（Deandre Ayton）開出的4年1.33億美元（約新台幣40億元）頂薪報價，為艾頓續留太陽做好準備。

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ESPN援引艾頓經紀人的話報導，太陽必須在16日之前提出匹配溜馬所提的報價，不過他們立即做出回應留人。

溜馬提出NBA史上受限自由球員的最高報價，超越布魯克林籃網隊2016年開給波特（Otto Porter Jr.）的4年1.07億美元，當時波特所屬的華盛頓巫師隊也選擇跟進報價將他留下。

太陽跟進溜馬的報價留住艾頓後，依相關規定，在2023年1月15日前都不能再將他交易出去

如此一來，太陽想利用交易換來籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的可能性似更加複雜難解。

艾頓現年23歲，生涯4個球季場均16.3分、10.5籃板，2021年總冠軍賽更為太陽建構起強力的防守；這個球季他也有平均17.2分、10.2籃板的成績。

杜蘭特手上有兩枚總冠軍戒指，也是2014年年度最有價值球員（MVP）。

© 2022 AFP