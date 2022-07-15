溜馬約40億頂薪搶人 太陽有兩天決定是否留艾頓

（法新社鳳凰城14日電） NBA溜馬想得到受限自由球員艾頓，開出4年1.33億美元（約新台幣40億元）的頂薪報價搶人，太陽可在48小時內決定是否跟進報價留人。

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體育頻道ESPN今天報導，由於艾頓（Deandre Ayton）是美國職籃NBA的受限自由球員，鳳凰城太陽有兩天時間可以考慮是否跟進這份NBA史上受限自由球員獲得的最高報價來留住他，或是在沒有任何補償的情況下讓他效力印地安納溜馬。

一旦艾頓接受溜馬的報價，太陽就無法將他納入任何眼前可能用來換取布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的交易。杜蘭特即便有約在身，先前仍要求籃網將他交易出去。

就算太陽跟進溜馬的報價留下艾頓，依相關規定，在2023年1月15日前都不能再將他交易出去，對於球隊未來藍圖中已經沒有艾頓的太陽來說，留下他也不一定能用來換到杜蘭特。

艾頓是2018年的選秀狀元，但在太陽不願開出頂薪留人的情況下，雙方始終沒有簽下延長合約，使得艾頓在球季結束後成為受限自由球員。

溜馬提供的這份報價超過籃網2016年開給波特（Otto Porter Jr.）的4年1.07億美元（約新台幣32億元），當時波特所屬的華盛頓巫師選擇跟進報價將他留下。

23歲的艾頓，生涯4個球季平均每場比賽可拿下16.3分、10.5籃板的成績，在2021年總冠軍賽更為太陽建構起強力的防守；這個球季他也有平均17.2分、10.2籃板的成績。

杜蘭特手上有兩枚總冠軍戒指，也是2014年年度最有價值球員（MVP）。他離開金州勇士加盟籃網後，因右腳阿基里斯腱傷勢而錯過整個2019-20球季；他在過去兩個球季平均有28.7分、7.3籃板、6.1助攻的成績。

先前媒體報導稱杜蘭特要求籃網將他交易出去，震撼全聯盟，據說他屬意的新東家是太陽或邁阿密熱火。

© 2022 AFP