深陷性醜聞調查 WWE執行長麥馬洪宣布退休

（法新社華盛頓22日電） 世界摔角娛樂公司（WWE）執行長麥馬洪（Vince McMahon）今天宣布，他年事已高決定退休。麥馬洪是美國前總統川普的老朋友，目前身陷連串性醜聞調查。

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法新社報導，麥馬洪透過行銷將他的摔角秀推向國際，打造了一個全球娛樂帝國，而他自己也曾親上摔角台行銷，川普（Donald Trump）是他的老朋友之一，曾參與他的摔角節目。

除了摔角以外，麥馬洪也創立美式足球聯盟XFL，與職業美式足球聯盟NFL打對台，但XFL在營運不久後便宣告破產。

麥馬洪發表聲明說：「在我將滿77歲之際，我覺得該是時候辭去WWE董事長兼執行長職務的時候了。多年來帶領WWE為大家帶來快樂、激勵、刺激、驚喜與娛樂，是我的殊榮。」

麥馬洪上月已辭去職務，等待內部調查結果，此前他被控與一名員工有染，並支付她300萬美元（約新台幣8943萬元）封口費。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）兩周前報導指稱，麥馬洪在過去16年間向4名先前與WWE有關的女性支付超過1200萬美元封口費，以防止他的婚外情與不當行為曝光。

這些女性包括一名前女性摔角手，她指控麥馬洪曾脅迫自己為他口交。

© 2022 AFP