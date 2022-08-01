為NBA帶來革命 傳奇中鋒比爾羅素辭世

（法新社紐約31日電） NBA傳奇球星比爾．羅素克服種族歧視，成為聯盟首位非裔超級巨星。他是綠衫軍王朝主力中鋒、NBA史上最多冠軍戒得主，也是名人堂得主。

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羅素生涯拿過5座NBA最有價值球員（MVP），12次入選明星賽，以球員身分拿過11座總冠軍。

通稱比爾．羅素的威廉．費爾頓．羅素（William Felton Russell）1934年2月12日出生於路易斯安那州門羅（Monroe），8歲時隨家人搬到加州奧克蘭，之後進入舊金山大學（University of San Francisco）就讀。

他的母親在他12歲時辭世，無法看到羅素代表舊金山大學贏得2座州冠軍和兩座大學冠軍。1955年他率隊打入冠軍賽，但區域頂尖球員獎項卻沒他的份，之後他就把目標轉而放在團隊勝利，不再追逐個人成就。

羅素當時表示：「這讓我知道，如果我接受這些作為我生涯的評判，我晚年會含恨而死。」

羅素為了要打1956年奧運而延後1年進入NBA，他在奧運場均14.1分勇冠美國隊，隔年又以場均19.6籃板和4.7分，助塞爾提克奪下1957年NBA總冠軍。

1958年，羅素獲頒生涯首座最有價值球員，但因腳傷導致總冠軍系列賽無法發揮，以致塞爾蒂克最後落敗，但球隊也在隔年開啟8連霸偉業。

© 2022 AFP