國民重金續約留不住人 傳將強打蘇鐸交易到教士

（法新社華盛頓2日電） 美國職棒大聯盟MLB國民先前端出15年4.4億美元大約，但仍無法留下陣中少年強打蘇鐸，據傳球隊趕在交易大限前，將他與一壘手貝爾打包送到教士，換回前全壘打王瓦伊特等球員。

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MLB例行賽邁入尾聲，各隊試圖透過陣容補強來增加進軍季後賽的機會，蘇鐸（Juan Soto）與貝爾（Josh Bell）的加入，將能讓聖地牙哥教士朝搶下隊史首座世界大賽冠軍的夢想往前邁進一步。

根據多家媒體報導，在這樁交易中，華盛頓國民換來了游擊手艾布蘭（C.J. Abrams）、左投柯爾（MacKenzie Gore）、曾在2020年拿下美國聯盟全壘打王的瓦伊特（Luke Voit）及3名潛力新秀。

國民2019年奪下隊史首座世界大賽冠軍，但本季至今只有36勝69敗的成績，在全大聯盟墊底。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，在迎來具潛力的新血之際，卻得眼睜睜看着蘇鐸離開，這真的是瘋狂的一天，「情緒很複雜」。

蘇鐸幫助國民在2019年奪得世界大賽冠軍，當時21歲的蘇鐸在世界大賽系列敲出3支全壘打，助國民經7場大戰力克休士頓太空人奪冠。

這位現年僅23歲的多明尼加外野好手，上個月拒絕國民開出的15年4.4億美元延長合約，使他成為最熱門的交易標的。

教士陣中有打擊能力頂尖的內野手馬查多（Manny Machado）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.），目前戰績60勝46敗，蘇鐸加入後，教士的火力將更為兇猛。

教士在國家聯盟西區排名第2，落後分區龍頭洛杉磯道奇11.5場勝差，但仍有機會靠外卡闖進季後賽。

預計在2024年球季後成為自由球員的蘇鐸，今年是他在大聯盟的第5個球季，生涯至今揮出119支全壘打、掃回358分打點，打擊率2成91。

兩度獲邀參加明星賽的蘇鐸，曾在2020年以3成51的打擊率拿下國聯打擊王，上個月也在明星賽全壘打大賽奪冠。

© 2022 AFP