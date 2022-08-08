捷克UFC終極格鬥冠軍 讀宮本武藏尊崇武士道

（法新社香港8日電） 來自捷克的吉里．普羅哈茲卡（Jiri Prochazka）原本是足球流氓，直到他受到格鬥運動和日本戰國末期武術家宮本武藏所着「五輪書」啟發，才從街頭鬥毆轉為入籠格鬥，成為UFC終極格鬥世界冠軍。

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日本江戶時代武士宮本武藏1645年寫作劍法暨兵法名着「五輪書」，吉里．普羅哈茲卡8年前閱讀這本書後，終於自年少輕狂中覺醒，決心成為一名武士。

29歲的吉里．普羅哈茲卡談到他從書中，以及從「武士道」中的體悟：「你必須自省，必須遵守規則…要誠實、要勇敢，要在困境中保持冷靜」。

吉里．普羅哈茲卡6月在新加坡和巴西輕重量級選手格洛佛．特謝拉（Glover Teixeira）爭冠勝出，成為捷克首位UFC冠軍。

兩人呈現拉鋸局面，屢遭重擊的吉里．普羅哈茲卡一度似乎瀕臨落敗，但設法使出餘力，一個鎖喉招式迫使巴西老將格洛佛．特謝拉屈服。

吉里．普羅哈茲卡告訴法新社：「有些人說我的打法難以預測。但事實不是這樣，我很冷靜，試圖尋找攻擊破綻…當我找到對手的破綻，就出手攻擊。」

吉里．普羅哈茲卡在距離出生地捷克南部城市布爾諾（Brno）30分鐘車程的一處偏遠樹林小屋裡接受視訊訪問。他表示，他在這裡獨自一人，可以專註訓練。小屋有電但沒有自來水，他每天必須前往水井取水。

他把手機鏡頭朝向屋外，展現了他在樹林地上畫設的道場，還有就地取材用木頭製作的健身器具。

他說，「你必須找到最適合自己的（訓練）方法，而這對我而言，就是最好的方法」。他的髮型模仿江戶時代武士，梳成了丁��。

他說：「我冥想、訓練，過我想要的生活。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

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