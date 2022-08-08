曼城有哈朗德再添衛冕保證 曼聯新帥首役就敗

（法新社倫敦7日電） 英超2022-23賽季開打，衛冕軍曼城今天靠季前轉來的挪威前鋒新星哈朗德（Erling Haaland）梅開二度，2比0客場擊敗西漢姆聯；曼聯新教頭滕哈格（Erik ten Hag）首戰1比2輸給布萊頓。

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從德甲多特蒙德轉戰曼城的哈朗德表現名符其實，開季就給衛冕軍一個好彩頭。西漢姆聯上賽季倒數第2場比賽上半場一度2比0領先曼城，差點壞曼城封王好事，還好曼城下半場回神，如願拿下英超冠軍，但今天面對找來哈朗德後如虎添翼的曼城顯得毫無招架之力。

曼城季前與哈朗德簽下長約，作為隊史進球王阿奎洛（Sergio Aguero）的接班人。哈朗德也繳出與當年阿奎洛在曼城英超首秀就進2球一樣的好表現，讓曼城確信沒找錯人。

哈朗德沒趕上季前社區盾（Community Shield）聯賽對利物浦之戰，讓曼城1比3輸球，但主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）完全不擔心。

瓜帥說：「我們知道球隊還有些不足，但他（哈朗德）有無與倫比的跑動與絕殺能力。」

反觀同城的曼聯則前景相對黯淡，新教頭滕哈格執教首役就吞敗，陣中葡萄牙球星羅納度（Cristiano Ronaldo）因錯失季前訓練，今天只能替補上場，而且關於他本季結束就會離開曼聯傳聞甚囂塵上。

© 2022 AFP