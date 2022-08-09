傳杜蘭特下最後通牒：想留我 就開除教頭奈許

（法新社紐約8日電） 美國運動新聞網站「運動員」今天報導，美國職籃NBA球星杜蘭特向東家布魯克林籃網老闆蔡崇信下最後通牒：要留他，教頭奈許和總經理馬克斯就得走人。

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「運動員」（The Athletic）援引不具名消息人士報導，杜蘭特（Kevin Durant）6日在英國倫敦和蔡崇信見面時，強調上個賽季籃網在季後賽首輪被波士頓塞爾蒂克橫掃出局後，他對球團方向缺乏信心。

33歲前鋒杜蘭特拿過兩屆NBA總冠軍和2014年NBA最有價值球員，今年6月向籃網提出交易申請，當時原因不明，現在才根據「運動員」報導得知，他是不相信在奈許和馬克斯手上的球隊方向。

上賽季籃網交出差強人意的44勝38敗戰績，季中風波不斷，先是把哈登（James Harden）交易到費城，還看着厄文（Kyrie Irving）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種問題缺席大部分賽季。

加拿大籍的奈許（Steve Nash）現年48歲，球員時期2度以後衛身分當選MVP，2020年在籃網得到第一份教練工作，執教布魯克林的兩個賽季繳出92勝62敗戰績。

現年46歲的馬克斯（Sean Marks）則是首位來自紐西蘭的NBA球員，拿過兩次總冠軍，一次是2005年在聖安東尼奧馬刺擔任前鋒期間，另一次則是2014年擔任馬刺助理教練期間。

蔡崇信曾表示，想得到杜蘭特的球隊得付出多名球員及選秀簽的龐大代價才換得到，若無複雜的多隊交易難以達成。

© 2022 AFP