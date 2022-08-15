拉斯穆森8局完全比賽 光芒4比1擒金鶯

（法新社邁阿密14日電） 美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）今天對巴爾的摩金鶯演出8局完全比賽，直到9局上才被金鶯馬德歐（Jorge Mateo）二壘打破功，終場光芒4比1贏球。

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馬德歐9局上揮擊拉斯穆森第一球投出的切球，擊出左外野車布邊的二壘安打，這支9局上首棒二壘打也讓對方的完全比賽破滅。不過光芒在3連戰系列賽取得2勝1負。

台灣旅美好手張育成今天擔任光芒先發二壘手，4打數繳白卷還吞兩K，本季打擊率降至2成13，另有3轟與10分打點。

拉斯穆森前8局讓金鶯打者完全上不了壘，9局上破功後讓下一棒打出內野滾地球出局，但趁勢跑上三壘的馬德歐靠拉斯穆森暴投跑回金鶯唯一一分。拉斯穆森掉分後又投出不死三振和暴投退場，總計8.1局用87球，送出7次三振。

壞人好事的馬德歐賽後說：「這真讓人大大喘口氣，沒有球隊會希望成為對手完全比賽的祭品，最後一局能敲出安打實在太好了。」

2019年7月14日，當時光芒2名投手合力演出8局完全比賽，同樣是在第9局破功，一樣是金鶯逃過一劫。

大聯盟史上共有21場完全比賽，最近一次是2012年8月15日西雅圖水手的赫南德斯（Felix Hernandez）對光芒所投出。

© 2022 AFP