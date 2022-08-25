布萊恩墜機照外流 洛杉磯郡判賠3100萬美元

（法新社洛杉磯24日電） 美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員在現場拍下照片並散布出去。陪審團今天命令洛杉磯郡賠償3100萬美元給布萊恩的遺孀及共同原告。

廣告 繼續瀏覽後續

2020年1月26日當天，警方和消防員趕到事故地點，拍下現場慘況，包括洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩和他13歲女兒吉安娜（Gianna）血肉模糊的遺體。

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）2020年9月在美國地區法院提起訴訟，主張洛杉磯郡警方和消防員在未經批準的情況下散布事故現場照片。

訴狀陳述道：「想到警長副手、消防員和大眾對着亡夫與孩子沒必要示眾的照片目瞪口呆，布萊恩女士（凡妮莎）就感到不舒服。她活在恐懼里，擔心自己或孩子們有天會在網路上看到摯愛親人的可怕照片。」

此案共同原告徹斯特（Chris Chester）的妻女也在事故中喪命，他和凡妮莎在為期2周的審理過程中，說明了自己生怕這些照片有天可能會在網路上浮現。

法院下令洛杉磯郡分別賠償凡妮莎和徹斯特1600萬美元和1500萬美元。

凡妮莎的律師拉瓦伊（Craig Lavoie）說，他要替籃球偉人、洛杉磯英雄布萊恩及他的遺孀要求「正義和究責」。

拉瓦伊說：「我們是因為蓄意行為而對簿公堂，洛杉磯郡侵害了布萊恩女士及徹斯特先生的憲法權利。」他請求陪審團讓洛杉磯郡基於「職員違反憲法」一事負責。

© 2022 AFP