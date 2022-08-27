喬科維奇沒打疫苗缺席美網 納達爾：令人難過

（法新社紐約26日電） 西班牙男網名將納達爾（Rafa Nadal）今天說，今年的美國公開賽（US Open）是他3年來首度參賽，但塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）無法參加，令他感到難過。

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2019年，納達爾在美網男單決賽鏖戰5盤，最終擊敗俄羅斯男網一哥梅迪維夫（Daniil Medvedev）奪下冠軍，自那之後他就沒有參加美網。

自2019年在美網封王後，納達爾又拿下3座大滿貫賽男單冠軍，生涯大滿貫賽金杯累積達22座，創下男子選手紀錄新高。

36歲的納達爾希望未來兩周能在紐約再添一座冠軍，但他今天承認少了喬科維奇，讓他感到「非常難過」。

喬科維奇拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不符合美國政府對國際旅客制定的旅行規定，昨天證實不會參加美網。

納達爾說：「從我的觀點來看，這是非常令人難過的消息。世界頂尖選手因為受傷或其他因素無法參賽，總會令人覺得可惜。」

「就喬科維奇的例子而言，大滿貫賽簽表上少了史上最優秀的選手之一，難道不是一大損失嗎？選手與粉絲都覺得很可惜，因為每個人都希望有最頂尖的選手參加大型賽事。」

儘管喬科維奇缺席，納達爾堅稱美網不會因為沒有喬科維奇而變得沒有看頭。喬科維奇坐擁21座大滿貫賽男單冠軍，僅比納達爾少一座。

納達爾說：「我要重提我說過很多次的想法，網球運動的重要性某種程度來說勝過任何一位選手。」

「我的網球生涯當然也因為傷勢錯過很多重要比賽。我去年沒有參加美網，兩年前我也不在這裡。比賽還是會繼續進行，網球世界還是會繼續運行。」

他說：「喬科維奇不會參賽，對每個人而言都不是好消息，但世界還是會繼續運轉，在我、喬科維奇與（瑞士名將）費德瑞（Roger Federer）之後，網壇依舊人才濟濟。」

© 2022 AFP