美網女單鏖戰3盤晉第3輪 小威封拍時刻再延後

（法新社紐約31日電） 美國名將小威廉絲今天戲劇性地延長她的網球生涯，在美國公開賽女單次輪發揮永不放棄的精神，與世界排名第2的孔塔薇特苦戰3盤勝出，她賽後說她熱愛挑戰，退休這件事不急。

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坐擁23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲（Serena Williams）寶刀未老，今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium Court）滿場為她高聲吶喊的死忠球迷面前，以7比6（7/4）、2比6、6比2擊退愛沙尼亞好手孔塔薇特（Anett Kontaveit），在她6度封後的美網晉級第3輪。

現年40歲的小威日前才公開表示，歷經27年的職業生涯，她已經「逐漸遠離網球」，暗指退休生活進入倒數階段，但她今天發揮堅忍不拔的意志力，讓退休派對再度延後。

小威賽後受訪時被問到她先前才宣布自己網球生涯已步入最後階段，但她說：「這件事不急。我內心還有少少的戰鬥力，我們再看看吧。」

被問到她是如何拍落世界排名第2的孔塔薇特時，小威露出頑皮的笑容說：「我算是打得還不錯的選手。這是我最擅長的事，我熱愛挑戰，我熱愛征服挑戰的感覺。」

她說：「我只是做自己。這是老實話。我丟了第2盤後心裡想着，老天爺，我必須拿出最好表現，因為這可能是我最後一戰。」

她又說：「我的好勝心很強。我只是把這場比賽看成是為自己錦上添花。我不需要再證明什麼，也完全沒有什麼可失去的。」她還說，自從她1999年拿下美網女單首冠以來，就成了其他選手眼中最想扳倒的目標。

小威今天走進艾許球場時，大會驕傲地介紹她是「史上最偉大的選手」，她的對手孔塔薇特則是坐在椅子上耐心地等待。

小威兩天前在首輪對上蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）時，主辦單位準備了盛大的歡迎儀式與賽後致敬活動，但今天的場面比較低調。

小威這場比賽有許多名人出席加油，高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）從小威球員包廂觀戰，艾美獎（Emmy Awards）得獎女星辛蒂亞（Zendaya）也替艾許球場看台增添星光。

© 2022 AFP