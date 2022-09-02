傳NBA騎士以3球員和選秀權 換爵士後衛密契爾

（法新社紐約1日電） 多家媒體報導，美國職籃NBA猶他爵士將3度入選全明星賽的後衛密契爾（Donovan Mitchell）交易至克里夫蘭騎士，換取3名球員和3次NBA首輪選秀權。

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體育頻道ESPN和運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，爵士2個月前將「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）交易至明尼蘇達灰狼後，又達成這項交易。

騎士將把薩克斯頓（Collin Sexton）、芬蘭籍7�漲胺媛碸�南（Lauri Markkanen）和22歲後衛艾格巴吉（Ochai Agbaji），以及本年度最優先選秀權、未來3次首輪選秀權和2次選秀順位互換交易給爵士。

據報23歲美籍後衛薩克斯頓同意一紙4年7200萬美元的合約，以先簽後換的方式前往爵士隊。

加上先前戈貝爾的交易案，爵士共獲得7支2023年至2029年的NBA選秀首輪簽，和3次選秀順位互換的權利，還有包括2022年選秀會首輪被選上的球員共9人。

「蜘蛛人」密契爾上賽季場均拿到25.9分、4.2籃板，以及生涯新高的5.3次助攻和1.5次抄截。

如上述報導屬實，密契爾將加入擁有賈蘭德（Darius Garland）、2022年全明星賽中鋒艾倫（Jarrett Allen）和2022年新秀全明星賽前鋒莫布里（Evan Mobley）的騎士隊。

爵士在密契爾效力的5年期間，每年都打進季後賽，但從未闖入西區決賽，僅兩次晉級季後賽第2輪。密契爾2020年11月以1.63億美元與爵士續約5年。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP