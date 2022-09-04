克菲托娃受小威激勵 救2賽末點逆轉勝晉美網16強

（法新社紐約3日綜合外電報導）捷克網球女將克菲托娃今天化解對手兩個賽末點，逆轉拿下精彩第3盤，擊敗西班牙好手蒙奎露薩挺進美網16強。她表示，美國網球名將小威廉絲前一天不服輸的鬥志深深激勵着她。

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大會21種子克菲托娃（Petra Kvitova）和第9種子蒙奎露薩（Garbine Muguruza）今天在美國網球公開賽女單第3輪爭鋒，前兩盤雙方平分秋色。第3盤克菲托娃一度以2比5處於絕對劣勢，這趟美網旅程眼看就要止步於此。

但是兩座溫布頓網球錦標賽金杯得主克菲托娃重整旗鼓，隨即展開華麗反攻，硬是將決勝盤逼到5比5，並在對手以6比5領先時，化解了兩個賽末點，將賽事逼入搶七決勝局面。克菲托娃決勝局終以12比10驚險收下勝利，終場比數5比7、6比3和7比6（12比10）。

克菲托娃說，23座大滿貫單打冠軍的美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）前一天化解對手5個賽末點才敗下陣來，永不服輸的鬥志深深激勵着她。

克菲托娃表示：「我昨晚緊盯小威廉絲出賽，她能夠那樣化解那些賽末點着實驚人，所以我今天也嘗試這麼做。」

32歲的克菲托娃說：「這是場精彩比賽、偉大奮戰。她（指蒙奎露薩）發球沒話說，我繃緊神經在對付。」

克菲托娃2015年和2017年曾經兩度挺進美網8強。她在接下來的第4輪將對上美國女將皮古拉（Jessica Pegula）。

© 2022 AFP