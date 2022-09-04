納達爾輕取好友賈斯克 晉級美網16強

（法新社紐約3日電） 西班牙網球名將納達爾今天在美國網球公開賽擊敗好友法國選手賈斯克，順利挺進男單第4輪。

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曾拿下22座大滿貫賽、包括4次美網冠軍的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），以6比0、6比1、7比5創下對戰賈斯克（Richard Gasquet）18勝0敗的完美紀錄，並繼續朝爭取第23個大滿貫冠軍邁進。

納達爾在參加青少年網賽時，首次遇到賈斯克，昨天比賽結束，他已連續贏了這位法國好友34盤。納達爾幾乎沒遇到什麼麻煩，在賈斯克得分前，他已經拿下9局。

也曾拿下澳網和法網公開賽冠軍的納達爾接下來將面對美國的22號種子提亞佛（Frances Tiafoe），爭取晉級8強。提亞佛以7比6（9比7）、6比4、6比4擊敗阿根廷的史瓦茲曼（Diego Schwartzman），連續第3年晉級16強。

納達爾評論提亞佛時稱：「他是個了不起的球員，很有魅力，速度非常快。」

36歲的納達爾1日在第2輪比賽與義大利老將佛尼尼（Fabio Fognini）對陣時，不慎被落地回彈的球拍打中鼻樑流血。今天的比賽並未顯示任何不良影響。

© 2022 AFP