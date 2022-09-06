艾卡拉茲鏖戰近4小時 拍倒西里奇晉美網男單8強

（法新社紐約6日電） 西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲在美國網球公開賽鏖戰3小時53分鐘，艱苦擊敗2014年冠軍克羅埃西亞名將西里奇，連續第2年晉級美網男單8強。兩人從昨晚一路纏鬥到今天凌晨。

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西里奇（Marin Cilic）在極大壓力下與對手交鋒，拿下18個破發點中的12個，出現66次非受迫性失誤，最終艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6比4、3比6、6比4、4比6、6比3勝出。比賽結束時已是今天凌晨2時23分（台灣時間下午2時23分）。

賽後艾卡拉茲表示：「我相信我自己，這真的很艱難…我在第5盤已經崩潰，輸掉第4盤後很難再回來。」

第1盤艾卡拉茲一度以0比2落後，後來仍拿下這一盤。他第2盤本來取得領先，後來卻遭對手猛烈反攻而失掉這一盤，33歲的西里奇追成平手。

第3盤艾卡拉茲在第10局突襲並成功破發，拿下兩盤率先聽牌。

第4盤最後艾卡拉茲兩度將西里奇逼入絕境，卻讓4個破發點溜走。西里奇逮住意想不到的生機，將比賽撐到第5盤。

艾卡拉茲在第4盤總計浪費掉6個破發點，不過最終拿下決勝盤取得勝利。

現年19歲、位列男單第3種子的艾卡拉茲，在美網4屆冠軍西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）遭淘汰後，成了奪冠熱門，他將與義大利好手辛納（Jannik Sinner）爭奪晉級4強。

辛納與艾卡拉茲歷次對陣，戰績2勝1負，其中兩勝是今年分別在溫布頓網球錦標賽和克羅埃西亞烏馬格（Umag）公開賽拿下。

© 2022 AFP