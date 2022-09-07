非洲女性第一人 突尼西亞女將加博闖美網準決賽

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（中央社紐約6日法新電）突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）先前以黑馬之姿闖進溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）決賽，今天又晉級美國公開賽（US Open）準決賽，是史上首位打進準決賽的非洲女性。

28歲的突尼西亞女網好手加博今天成為史上首名在美國公開賽中闖進女單準決賽的非洲女性選手，在接下來的準決賽中，她將對上來自法國的女將賈西亞（Caroline Garcia）。

賈西亞在同日賽事中，拍落美國小將高夫（Coco Gauff），成功晉級最後4強。

加博今天以6比4、7比6（7/4）力克澳洲網球女將托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic），漂亮打進準決賽。加博7月出賽溫布頓網球錦標賽時，成為公開賽時代首位晉級大滿貫賽決賽的非洲女網選手。

實際上，托米揚諾維奇2日才在第3輪比賽中，打贏坐擁23座大滿貫賽單打冠軍美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）而闖進8強賽，不料卻在對戰加博的比賽中止步。加博從比賽一開始就強烈猛攻，絲毫不讓對手有喘息的空間。

加博表示，儘管她在溫網決賽力拚3盤敗給哈薩克網球女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），仍然加深了她對自己的信念，「我對自己愈來愈有信心」，「我在知道我有能力贏得大滿貫賽冠軍，而我如今就在美網打進了準決賽」。

有趣的是，突尼西亞球迷替加博取了個「幸福部長」的昵稱，因為她在球場上的進步為家鄉帶來了歡樂。面對球迷期許，加博坦言，她在今天比賽中因為第2盤數次被對手破發而挫折地猛敲球拍，並開玩笑地說：「我想我可能會被從幸福部長的職位解聘。」

© 2022 AFP