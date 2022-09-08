斯威雅蒂擊敗地主女將 生涯首次晉級美網女單4強

（法新社紐約8日電） 今天以6比3、7比6（7比4）直落二擊敗地主選手皮古拉後，世界球後斯威雅蒂生涯首度晉級到大滿貫美國網球公開賽女子單打4強。

廣告 繼續瀏覽後續

在今年大滿貫法國網球公開賽奪冠的斯威雅蒂（Iga Swiatek），此役淘汰皮古拉（Jessica Pegula）後，今年第3度在大滿貫闖進4強，下一戰她將與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪決賽門票。

今天這場比賽，雙方失誤連連，共出現13次破發與61次非受迫性失誤。

斯威雅蒂說：「第一次打進（美網）4強，對我來說意義重大。」

「我很開心，我一直很努力，但並未抱太大的期待。」

「這是場非常激烈的比賽，我試着把她逼回去，但她也給了我壓力，這就是為什麼後來打到搶七的原因。」

斯威雅蒂首盤第5局先遭破發，但她在接下來的18分里拿下16分，只花38分鐘就先拿下首盤。

但21歲的斯威雅蒂和大會女單第8種子皮古拉，在次盤開啟一波破發大戰，前8局雙方各有3個發球局被破。

斯威雅蒂在第7次破發成功後，有機會在保發後一舉拿下比賽。

此時皮古拉雖及時穩住腳步，但在第11局的破發點出現雙發失誤，讓斯威雅蒂又有贏球機會。

不過斯威雅蒂再次錯失贏球良機，皮古拉靠第10次破發，將比賽帶入搶七，最終斯威雅蒂仍在搶七大戰後勝出。

© 2022 AFP