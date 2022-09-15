小威廉絲話中有話？說NFL傳奇布雷迪「復出很酷」

（法新社紐約14日電） 看似已經在美國網球公開賽告別網壇的網球天後小威廉絲，今天受訪提到職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪退休後又復出的案例，似乎暗示自己可能還沒有退休。

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坐擁23座大滿貫賽女子單打冠軍的小威廉絲（Serena Williams）今天告訴美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話性節目「早安美國」（Good Morning America），布雷迪（Tom Brady）的例子合她的口味。

45歲的布雷迪今年2月宣布退休，但6周後打消念頭，繼續生涯第23個球季。

小威廉絲說：「你永遠都不會知道。我早就說過，我覺得湯姆．布雷迪開創了一股很酷的趨勢。」

不過小威廉絲沒有保證自己會追隨坐擁超級盃（Super Bowl）7冠的布雷迪腳步。布雷迪數天前在新賽季開幕戰率領坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）旗開得勝。

9月26日將滿41歲的小威廉絲於美國網球公開賽開打前曾說自己「將逐漸淡出網壇」。她於本屆美網止步第3輪時，看起來像是傳奇網球生涯的告別戰。

小威更透露，坐擁7座大滿貫女單冠軍的姊姊大威廉絲（Venus Williams）已經試着要讓做妹妹的她重返球場。

但小威說：「她還沒有成功。就我自己要這樣。她試圖讓我就範，但我就如此，不要！」

被問到是否「以某種形式繼續立足」競技網壇時，小威表示，網球仍在她的未來計畫中，但仍不確定。

小威指出：「我覺得網球給了我很多。我希望自己未來絕對不會不想以某種形式參與網球。」

她還說：「我還不知道那會是何種形式的參與，但我確知自己非常熱愛這項運動，我熱愛比賽。我熱愛跟網球有關的每一件事，它一直是照亮我生命的一道光，我絕對想要繼續參與其中。」

© 2022 AFP