費德瑞不敵膝傷折磨 璀璨網球生涯將畫下休止符

（法新社倫敦15日電） 瑞士網球名將費德瑞今天宣布即將退休，下周在倫敦舉行的拉沃杯（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。他今天承認，多年來與膝傷的搏鬥，不得不讓他的璀璨生涯畫下休止符。

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費德瑞（Roger Federer）現年41歲，一般公認是史上最佳網球選手，不過他因為傷病纏身，自2021年7月溫布頓錦標賽8強落敗後，至今已超過一年未曾出賽。

他生涯擁有20座大滿貫單打冠軍，在男子選手中僅次於西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal，22座）及塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic，21座）。

費德瑞在社群媒體上表示，下周在倫敦舉行的拉沃杯（Laver Cup）將是他生涯中的告別之作。

他在Instagram發文說：「許多人都知道，過去3年，我歷經傷病和手術的挑戰。我非常努力要恢復完全的競技狀態，但我也知道我身體的能力和極限，身體最近熱切傳達給我一項訊息。我已經41歲了。」

「24年來，我打了超過1500場比賽。網球對待我，比我所能想像更加慷慨，現在我必須認識到，是時候該結束我的競技生涯了。」

「下周在倫敦的拉沃杯將是我的最後一場ATP賽事，當然，我未來還會繼續打更多網球，但不會是在四大滿貫賽，或是任何巡迴賽。」

自2003年拿下溫網金杯後，費德瑞開始叱吒風雲，至今總共贏得20座大滿貫單打冠軍，單打世界排名第一累計310周，其中包括連續237周世界排名第一的男子網壇紀錄，有5年以年終排名第1作收，為網球史上最佳男子選手。

不過，他近年傷病不斷，過去2年膝蓋動刀3次。原本他宣布，將在9月23日到25日舉行的拉沃杯與長年對手兼好友納達爾搭檔雙打比賽，且打算參加10月24日到30日於家鄉巴塞爾（Basel）登場的賽事。

他說：「我很幸運，能打過那麼多史詩級的比賽，我永難忘懷。」

「這是苦樂參半的決定，因為我會永遠懷念比賽帶給我的一切。」

「但與此同時，還有很多值得慶祝的事。我自認為是地球上最幸運的人之一。我被賦予了打網球的特殊天賦，我達到了我從未想像過的水準，經歷的時間比我想像的要長得多。」

© 2022 AFP