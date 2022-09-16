太陽老闆言論失當 詹姆斯、保羅認為NBA懲處過輕

（法新社洛杉磯15日電） 因為種族歧視、厭女言論，讓鳳凰城太陽老闆薩佛遭美國職籃NBA懲處，但詹姆斯、保羅等球星都認為，聯盟的懲罰過輕。

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國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association, NBPA）執行董事特馬利歐（Tamika Tremaglio）也表達他的看法，他認為薩佛（Robert Sarver）在做了那些「可怕」的行為後，應該「永遠不要再於我們的聯盟擔任管理職務」。

薩佛被NBA罰款1000萬美元（約新台幣3億1155萬元），自13日起不得參與聯盟的活動1年，且聯盟將對他18年來不當的行為和造成的不友善工作環境，進行為期10個月的調查。

NBA總裁席佛（Adam Silver）14日表示，聯盟從未強迫薩佛將球隊出售。NBA過去曾因前洛杉磯快艇老闆史特林（Donald Sterling）有種族歧視言論，要求他將球隊賣掉。

席佛表示，他認為薩佛的行為沒有嚴重到如史特林那樣的程度。

但4次獲選為NBA年度最有價值球員（MVP）的詹姆斯（LeBron James）認為，薩佛已是在NBA沒有立足之地的其中一人。

詹姆斯推文說：「剛把薩佛的事看了幾遍，老實說...我們的聯盟顯然是做錯了。」

「我之前已經說過，現在我要再說一遍，這種行為在聯盟中是不被允許的。」

他寫道：「我熱愛這個聯盟，我非常尊重我們的領導階層。但這是不對的，在任何工作場合都不該有厭女、性別歧視、種族歧視存在，不管你是擁有球隊，或是為球隊效力。」

曾做過兩任工會主席的明星後衛保羅（Chris Paul）表示，他希望看到薩佛受到更重的處罰。

他14日在推特（Twitter）上說：「像其他許多人一樣，我看了那份報告，我對我所看到的內容感到震驚和失望。這種針對女性的行為，是讓人無法接受的，且不應該再次發生。」

「我認為這樣的處罰，不能夠真正解決我們能完全認同的殘暴行為。我們的心與那些受到影響的人同在。」

© 2022 AFP