貝克漢哀悼英國女王 被目擊凌晨現身排隊人龍

（法新社倫敦16日法新社）英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念，前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢（David Beckham）今天凌晨被目擊出現在排隊人龍中，頭戴貝雷帽、身穿黑色西裝低調現身。

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人龍在國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）外蜿蜒，民眾至少要等9小時才能來到靈柩前向伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）致意。

由於從各地趕來的民眾實在太多，當局一度中止人潮繼續加入排隊隊伍。47歲的貝克漢也在隊伍當中。

貝克漢大約是在凌晨2時開始排隊，顯然沒有因為名人身分享受任何特殊待遇。

一名網友在推特發布貝克漢排隊的照片，表示「我替他感到有點抱歉，但他顯然適應良好」。另一名網友則說，「至少他們會被叫去排隊」。

伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。靈柩將在西敏廳供人瞻仰至19日，然後移至西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬。

貝克漢接受英國獨立電視台（ITV）訪問表示，「我永遠都會記得獲得大英帝國官佐勳章（OBE）的那一刻。我當時帶着祖父母同行。受他們帶大的影響，我成為了一名保皇派，也是王室的粉絲」。

「我的妻子之後也獲頒勳章，我能有這樣的榮耀，並能夠與女王陛下交談。我很幸運能在一生當中有過這樣的時刻。」

他說：「這是悲傷的一天，但我們要記住她所留下的美好遺產。」

貝克漢也證實他凌晨就趕來排隊。他說：「我想如果在凌晨2點過來，會比較安靜一點。我錯了，大家都是這麼想的。」

© 2022 AFP