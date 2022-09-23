卡達世界盃主辦單位：不再因懷疑論者動搖

（法新社杜哈22日電） 2022年卡達世界盃足球賽即將登場，負責籌辦這場體壇盛事的卡達世足賽秘書長今天表示，卡達不再聽信「懷疑論者」說法，對於主辦世足始終保持信心。

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這個小而富藏石油的海灣國家正在籌辦國史上最大盛事，準備在11月和12月舉辦的首次冬季世足賽，迎接超過100萬名球迷。

根據卡達通訊社（Qatar News Agency），2022年卡達世界盃足球賽秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）說：「卡達早已度過對外界質疑卡達主辦世界盃能力做出回應的階段。」

他受訪時表示：「我們從第一天起就確信，確實的行動，會向各位證明卡達主辦世界盃這種大型比賽的能力。」

8座世界盃場館已悉數完工，但杜哈的運輸網絡和容納大批球迷的住宿問題，是主要的組織性隱憂之一。此外，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）權利及卡達對移工的待遇也一直是外界關注焦點。

卡達強調，世界盃歡迎每一個人，並提到勞動改革，包括設定最低薪資門檻，旨在改善大批南亞移工為主的勞動條件。

主辦單位也堅稱，這個人口280萬的國家有足夠空間供所有球迷住宿。

© 2022 AFP