大谷翔平成30轟200K首人 本季第14勝入袋

（法新社明尼蘇達23日電） MLB天使今天4比2擊敗地主雙城，日籍「二刀流」好手大谷翔平成為MLB史上首位達到單季「打出30支全壘打、投出200次三振」里程碑的球員，並收下個人本季第14勝。

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使客場挑戰明尼蘇達雙城，大谷翔平擔任天使先發投手及第3棒。

賽前本季已投出196次三振的大谷翔平，此役在2局下半三振康崔拉斯（Mark Contreras）、帕拉修斯（Jermaine Palacios），4局下3個出局數更全用三振拿下，其中對桑傑士（Gary Sanchez）投出的三振，是他本季賞給對手的第200次三振，締造單季「30支全壘打、200次奪三振」的難得紀錄。

大谷今天投5局就用100球，雖賞給對手7次三振，但也奉送6個保送，被打3支安打丟掉2分，兩分都是自責分，防禦率2.47。

打擊上，此役大谷4打數1安打，有1分打點，目前的打擊率是2成71，全壘打停在34轟。

這場比賽1局下半，大谷翔平送出兩次保送、1個觸身球丟掉1分，讓球隊處於落後，但隊友沃德（Taylor Ward）2局上陽春炮，讓天使扳平戰局。

楚勞特（Mike Trout）3局上帶有打點的安打，讓天使2比1超前，6局上沃德開轟，讓天使以3比1擴大領先優勢。

6局下凱夫（Jake Cave）的安打讓雙城追回1分，但大谷翔平7局下也揮出帶有打點安打，天使再以4比2領先，最終就以兩分之差獲勝，大谷翔平拿下本季第14勝。

© 2022 AFP