世界隊首贏拉沃杯 提亞佛笑稱隊長整周都在罵髒話

（法新社倫敦25日電） 美國網球好手提亞佛今天救下4個賽末點，戲劇性擊敗希臘對手西西帕斯，助世界隊抱回首座拉沃杯（Laver Cup）冠軍。

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提亞佛（Frances Tiafoe）說：「真是令人難以置信的感覺。我們隊長馬克安諾（John McEnroe）厭倦了輸球，他整個星期都在罵髒話。我一直說這一年會輪到我們。不只是我，我們都有所表現。」

「如今看起來我才有那場關鍵比賽。我很高興我能捧起拉沃杯冠軍，這才是最重要的。」

儘管在拉沃杯今天第3天賽事，歐洲隊派出溫布頓冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）和莫瑞（Andy Murray）的堅強陣容，美國的提亞佛和加拿大新星奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）仍展現新生代的活力，助世界隊從第2天賽後的4比8落後逆轉勝。

根據拉沃杯賽制，第1天贏1場得1分，第2天贏1場得2分，第3天贏1場得3分。

22歲的奧格-阿里辛今天先在雙打賽與美國的沙克（Jack Sock）搭檔，終場2比6、6比3、10比8擊敗莫瑞和貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。奧格-阿里辛緊接在單打賽以6比3、7比6（7/3）力克塞爾維亞名將喬科維奇。

24歲的提亞佛之後以1比6、7比6（13/11）、10比8擒伏西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。世界隊單日3連勝拿下9分，最後以13比8逆轉勝，擊敗先前連4屆稱霸的歐洲隊，抱回首座拉沃杯冠軍。

© 2022 AFP