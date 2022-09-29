全體肅立！賈吉第61轟追平馬瑞斯美聯紀錄

（法新社多倫多28日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重炮賈吉（Aaron Judge）今天終於敲出本季第61號全壘打，追平洋基傳奇球星馬瑞斯（Roger Maris）高懸多年的美聯單季最多轟，終場洋基8比3擊敗多倫多藍鳥。

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賈吉本季全壘打大爆發，直奔馬瑞斯的紀錄而來，但他在敲出本季第60轟後陷入一段全壘打幹旱，連續7場比賽、33個打席沒法把球轟出牆。但30歲的他總算今晚以一支394英尺的超前兩分彈追平馬瑞斯的紀錄。

賈吉當時是在滿球數相中藍鳥左投梅沙（Tim Mayza）一記94.5英里腰帶位置的伸卡球，一棒將球送出藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）左外野大牆，讓洋基5比3超前比分。

賈吉揮棒後全場觀眾紛紛站起，賈吉的母親和美聯個人單季全壘打紀錄保持人馬瑞斯（Roger Maris）的兒子也在觀眾席起立並相擁，賈吉則在繞過二壘時指向兩人致意，隊友也紛紛在他跑回本壘後與他相擁祝賀。

賈吉賽後說：「我這段時間就是不斷調整，看能否有效，好在這次終於有通過好球帶的球可打，我也把握住了。」

「揮棒後我就希望球能飛越大牆，其實一開始我不確定。這是難以置信的榮耀，令人百感交集，第61轟來得比我想的要慢些，不過這是非常特殊的成就。我照著兒時夢想打球，享受打球的時刻，這是過日子的動力。」

貝比魯斯（Babe Ruth）1927年單季60轟締造MLB單季最多轟紀錄，後在1961年由馬瑞斯以61轟改寫。

MLB單季61轟的紀錄也維持相當長的時間，直到1990年代才由馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）相繼超越。目前MLB單季全壘打紀錄是邦茲（Barry Bonds）2001年所締的73轟。

© 2022 AFP