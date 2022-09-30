馬瑞斯之子：賈吉若締新猷 應列MLB單季最多轟

（法新社紐約29日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重炮賈吉昨天敲出本季第61轟，追平美國聯盟單季最多轟紀錄。馬瑞斯之子說賈吉若締新猷，大聯盟應改正紀錄，承認賈吉才是真正的MLB單季最多轟。

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賈吉（Aaron Judge）昨天作客多倫多藍鳥之戰7局上敲出個人本季第61轟，追平已故洋基傳奇球星馬瑞斯（Roger Maris）1961年所締的美聯單季最多轟紀錄。

馬瑞斯單季61轟也一度是MLB單季最多全壘打紀錄，直到1990年代之後才由馬奎爾（Mark McGwire，曾締單季70轟）、索沙（Sammy Sosa，曾締單季66轟）與邦茲（Barry Bonds）3位國家聯盟球星打破；MLB單季最多轟仍是邦茲2001年所締單季73轟，但3人的紀錄都曾因涉及用類固醇禁藥蒙塵。

昨天在藍鳥主場與觀眾一起見證賈吉追平父親紀錄的小馬瑞斯（Roger Maris Jr.）表示，賈吉若敲出刷新紀錄的第62轟，應被視為「貨真價實」的MLB單季全壘打王。

小馬瑞斯說：「我認為這才是正辦，棒球界有必要認真看待紀錄，我也覺得棒球界該做點事。賈吉很乾淨這點意義重大，不只對我，對大部分球迷而言也是如此，他是洋基人，用正確的方式打球。」

「62轟不只代表刷新美聯紀錄，賈吉若能締造62轟，我覺得他才是貨真價實的MLB單季全壘打王。」

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