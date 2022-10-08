印尼積弊導致足球場踩踏慘案 專家：須循序漸進改變陋習

（法新社印尼瑪琅8日電） 專家表示，印尼足球場發生多達131人死亡的踩踏事件，動搖了這個國家最受歡迎的運動的基礎，這是數十年來管理不善和暴力事件累積的後果，必須循序漸進加以改變，並從中汲取教訓。

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印尼東爪哇省（East Java）瑪琅攝政區（Malang Regency）足球場踩踏事故的造成131人喪生，其中包括32名孩童。

印尼足球專家提到的原因有基礎設施不穩定、管理不善、等待數小時才能離開老舊的體育場，以及球迷的激情等演變成暴力事件。

足球評論員庫斯奈尼（Mohamad Kusnaeni）說：「這是一個警鐘，讓我們付出了巨大的代價。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）下令賠償每位死者的家屬5000萬印尼盾，並宣布要調查這起悲劇。

庫斯奈尼指出，許多體育場館沒有達到舉辦運動賽事的國際標準。部分球場沒有單獨的座位，而是設置長凳，讓更多的人擠着站在一起，使得保安人員更難在危險事件發生之前發現異狀。

足球監督機構「拯救我們的足球」（Save Our Soccer）協調員，以及調查這場災難的事實查明工作小組成員馬哈利（Akmal Marhali）說：「我們必須從中汲取教訓。輕微罰則使足球界的疏忽屢屢發生。必須有循序漸進的改變和展開新頁的步驟。」

© 2022 AFP