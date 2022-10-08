球員挺身對抗性暴力 美國女足教頭按贊

（法新社倫敦8日電） 美國女子足球隊總教練安多諾夫斯基（Vlatko Andonovski）表示，球員們在利用國際比賽作為打擊性暴力的平台方面，「做得非常出色」。

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英格蘭7日在倫敦與美國隊進行友誼賽，終場2比1獲勝，但賽前的焦點則是在一份針對美國國內比賽中，詳盡描述「系統性」性虐待和不當行為的報告被公諸於世。

由美國前司法部長葉茨（Sally Yates）所做的這份報告，內容有對200多名國家女子足球聯賽（National Women's Soccer League）球員的採訪，以及球隊教練虐待的詳細模式，其中包括操縱和攻擊性言論。

比賽場地溫布利（Wembley）球場的兩隊球員都戴着青綠色的臂章，以示對性虐待受害者的聲援，開球前雙方聚集在一面橫幅後面，上面寫着「保護球員」。

安多諾夫斯基說：「這是一個非常特別的時刻，球員們聚在一起舉起旗幟。這讓我起雞皮疙瘩，看到球迷的支持，他們為那一刻鼓掌，我覺得這太不可思議了。」

英格蘭主帥維格曼（Sarina Wiegman）表示，球員們發出了強烈的訊息。

她說：「這非常重要。我們都想大力支持，因為這些情況發生時是非常可怕的。」

「它應該停止。人們說出來了，我認為這訊息非常強烈。我們需要確保這種情況會發生變化，並且不會再次發生。」

© 2022 AFP