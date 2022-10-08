達比修有好投隊友4轟棒打薛哲 教士外卡首戰奪勝

（法新社紐約7日電） 教士日籍強投達比修有今天先發7局只丟1分，加上打線從大都會王牌投手薛哲手中擊出4支全壘打、狂掃7分，以7比1拿下MLB國聯外卡首戰的勝利。

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美國職棒大聯盟MLB國家聯盟（NL）外卡戰，紐約大都會與聖地牙哥教士的系列賽，3場比賽都在大都會主場進行。大都會今天派出3屆賽揚獎得主薛哲（Max Scherzer）迎戰教士的達比修有。

薛哲此役在1局上半就被貝爾（Josh Bell）敲出兩分炮，2上再被葛里向（Trent Grisham）揮出陽春全壘打。但薛哲的惡夢還未結束，5上遭普羅法（Jurickson Profar）3分彈襲擊後，又被馬查多（Manny Machado）擊出陽春全壘打，大都會以0比7大幅落後。

在達比修有的壓制下，大都會前4局沒有分數進帳，直到5下才靠艾士可瓦 （Eduardo Escobar）的陽春彈首開紀錄。最終教士以7比1擊敗大都會，在3戰2勝制的外卡戰，以1比0領先。

薛哲今天投4.2局就退場，他送出4次三振沒有保送，但被敲出4支全壘打在內的7支安打，丟掉7分都是自責分，最後苦吞敗投。

單場挨4轟、丟7分是薛哲生涯在季後賽最慘的一次表現。

相較之下，教士先發投手達比修有表現可圈可點，此役投7局送出4次三振、沒有保送，被打1支陽春全壘打在內的6支安打，僅失掉1分的自責分。

兩隊接下來將於明天進行系列賽第2戰，教士預計派出史奈爾（Blake Snell）擔任先發投手，大都會的先發則尚未出爐。史奈爾還在坦帕灣光芒時，曾於2018年拿下美聯勝投、防禦率雙冠王，並在當年獲得賽揚獎殊榮。

© 2022 AFP