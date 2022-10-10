教士徹底壓制大都會 國聯分區季後賽將戰道奇

（法新社紐約9日電） 美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天靠先發投手馬斯葛羅夫7局無失分僅被敲1安的強力壓制，6比0擊敗紐約大都會贏得國聯外卡，挺進與洛杉磯道奇的國聯分區季後賽系列。

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教士在3戰2勝的國聯外卡戰以2比1勝出，將於當地時間11日作客洛杉磯，與道奇打5戰3勝制的季後賽分區系列賽。

29歲的右投馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）先發7局送出5次三振、1次保送，只被對方敲1安，是教士勝出的大功臣。

賽後他說：「很興奮，大家已準備好要大展身手，今天只是第一步。我今天就是專心投球，事前做足功課，然後把球投到最佳位置，執行得很到位。」

馬斯葛羅夫成為127場季後賽殊死戰里第一位主投7局以上只被打1支安打的投手。後援的教士牛棚斯瓦瑞茲（Robert Suarez）、哈德（Josh Hader）各投1局也未讓對手敲安，大都會全場僅兩人站上壘包。

教士2局上靠諾拉（Austin Nola）的安打送回跑者一口氣進帳2分，4、5局也各添1分。

蘇鐸（Juan Soto）8上的安打再打進2分後，助教士將領先優勢拉大到6比0，奠定勝基。

© 2022 AFP