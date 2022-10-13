柯蕭退場後再添2分 教士分區系列賽扳平道奇

（法新社洛杉磯12日電） 教士先發投手達比修有今天投5局失3分，但後續上場投球的人未再丟分，加上打線在柯蕭退場後又打回兩分，最終5比3擊敗道奇，讓兩隊在國聯分區系列賽以1比1戰成平手。

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美國職棒大聯盟MLB國家聯盟分區系列賽（NLDS）洛杉磯道奇與聖地牙哥教士系列賽第2戰，今天持續在道奇主場進行。第戰靠着特納（Trea Turner）在1局下半轟出的陽春全壘打，道奇一路領先收下勝利，在系列賽1比0領先教士。

今天道奇由3屆賽揚獎得主、2014年國聯年度最有價值球員（MVP）柯蕭（Clayton Kershaw）先發，迎戰教士本季戰績16勝8敗、防禦率3.10，並在外卡戰投7局只丟1分的日籍強投達比修有。

這比賽的首局，雙方就以全壘打相互問候。1局上半馬查多（Manny Machado）的陽春炮，讓教士先馳得點；但1下弗利曼（Freddie Freeman）立刻回敬一發陽春彈，讓兩隊1比1戰成平手。

2下蒙西（Max Muncy）從達比修有手中揮出中右外野方向的陽春全壘打，讓道奇2比1超前。

但教士在3上吹起反攻號角，該局前兩棒打者金河成、蘇鐸（Juan Soto）都敲出安打上壘後，馬查多左外野方向的二壘安打先讓球隊扳平戰局，接着克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）的滾地球讓教士拿下分數，以3比2要回領先。

落後的道奇在下個半局，立刻靠特納左外野方向的陽春全壘打追平比數。

教士6上趁道奇推出格拉泰羅（Brusdar Graterol）接替柯蕭投球之際，靠普羅法（Jurickson Profar）右外野方向的安打帶進分數，再以4比3超前；8上克朗尼沃斯的陽春彈讓教士將領先擴大，最終就以兩分之差獲勝。

教士今天獲勝，在國聯分區系列賽與道奇戰成1比1平手。

達比修有此役投5局，有7次三振、2個保送，遭3支陽春炮在內的7支安打襲擊，丟掉3分都是自責分，最終在球隊贏球後拿下勝投；柯蕭今天投5局，賞給對手6次三振，沒有投出保送，被打1支全壘打在內的6支安打，丟掉3分都是自責分，最後無關勝敗。

© 2022 AFP