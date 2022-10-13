4投完封加6下灌進3分 勇士分區系列賽扳平費城人

（法新社亞特蘭大12日電） 勇士今天4名投手聯手完封費城人，加上打線6下一口氣打回3分，終場3比0贏球，在國家聯盟分區系列賽扳成1比1平手。

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美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士與費城費城人的國聯分區系列賽（NLDS）第2戰，今天繼續在勇士主場進行，此役因為下雨的關係，延遲了幾個小時開打。

勇士王牌左投佛里特（Max Fried）昨天意外遭到重擊，只投3.1局就丟掉4分自責分在內的6分，讓球隊輸掉關鍵的第一戰，系列賽也以0比1落後。

今天勇士派出今年以21勝拿下國聯勝投王的萊特（Kyle Wright）把關，盼率勇士扳平戰局；費城人則由本季戰績12勝7敗、防禦率2.82的惠勒（Zack Wheeler）先發，要助球隊先搶下「聽牌」優勢。

在這兩名強投壓制下，兩隊前5局0比0僵持。

6下兩出局後，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）挨了觸身球，史萬森（Dansby Swanson）接着獲得保送，下一棒的歐爾森（Matt Olson）敲出右外野方向帶有打點的安打，讓勇士先馳得點，接着萊里（Austin Riley）打向投手的軟弱內野安打，讓勇士進帳第2分，達諾（Travis d'Arnaud）此時再補上安打，打進勇士的第3分，這波攻勢讓勇士6局打完以3比0領先。

之後雙方未再得分，勇士就以3分之差獲勝，並在系列賽扳成1比1平手。

萊特今天投6局，送出6次三振，只有1個保送，只被敲出2支零星安打無失分，拿下這場比賽的勝投；惠勒同樣投了6局，有5次三振、1個保送，雖只被打了4支安打，但6下那波亂流讓他丟掉3分自責分，最終承擔敗投。

© 2022 AFP