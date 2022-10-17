柯爾繳優質先發 率洋基分區系列賽扳平守護者

（法新社克里夫蘭16日電） 柯爾今天繳出7局失2分的優質先發，加上貝德揮出兩分炮，MLB洋基以4比2擊敗守護者，在美聯分區系列賽以2比2扳平戰局。

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美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）紐約洋基與克里夫蘭守護者的系列賽，洋基在打完前3場比賽後，以1比2落後守護者而面臨淘汰壓力。洋基今天派出頭號王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，盼他率隊贏下這場輸不得的比賽，守護者則由本季拿下15勝的關崔爾（Cal Quantrill）把關。

洋基此役在首局就有攻勢，開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）敲出安打後盜上二壘 ，1出局後黎卓（Anthony Rizzo）敲出安打送回托瑞斯，讓洋基先馳得點。

2上洋基攻勢再起，首名打者唐納森（Josh Donaldson）安打上壘，1出局後貝德（Harrison Bader）揮出中左外野方向兩分炮，讓洋基將領先擴大到3分。

守護者3下靠拉米雷斯（Jose Ramirez）的安打追回1分，內勒（Josh Naylor）4下的陽春全壘打則讓守護者將落後縮小到剩下1分差距。

洋基6上靠史丹頓（Giancarlo Stanton）的高飛犧牲打要到1分，以4比2領先守護者。

之後兩隊未再得分，最終洋基以兩分之差獲勝，並在系列賽扳平戰局，明天雙方將在洋基主場進行系列賽最終戰，勝方將與以3比0橫掃西雅圖水手的休士頓太空人爭奪世界大賽門票。

柯爾今天繳出優質先發的表現，投7局送出8次三振、1個保送，被敲1支陽春炮在內的6支安打，丟掉2分自責分，讓洋基將戰線延長，自己也收下這場比賽的勝投。

© 2022 AFP