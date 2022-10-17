看準世足賽住宿商機 卡達房東要求房客搬離

（法新社卡達杜哈17日電） 隨着世界盃的腳步越來越近，主辦國卡達的房東看準從世界各地湧來球迷帶來的住宿商機，越來越多的房客被要求搬離，當中不少是外國房客，有些房東甚至只給他們幾天的時間。

廣告 繼續瀏覽後續

在11月到12月世界盃期間，預估將有超過百萬足球迷湧入卡達首都杜哈，對這個波斯灣小國帶來住宿房源的壓力。

一名要求匿名的房地產公司代表告訴法新社，當地房東看到調漲房租的機會，對房客「毫不留情」，市場充斥「貪婪」氣氛。

任職卡達一家大型公司的蕾姆（Reem）就被房東告知一周內搬家。

擔心遭報復而使用化名的蕾姆告訴法新社，房東想把他租給她僱主的數十間公寓清空，這樣才可以在世界盃期間賺進更多錢。

公司將蕾姆和其他員工安置到旅館，但只能住到11月15日，亦即世界盃開踢前5天，然後將移宿到一處「臨時」的公寓。

其他住在杜哈的房客告訴法新社，他們同樣被迫在付出更多房租和搬離之間做選擇。

蕾姆住的公寓在訂房網站booking.com上一晚要價1700美元（約新台幣5萬4373元），在世界盃期間至少要訂14晚。

蕾姆說，這間公寓她住了兩年，每月房租2500美元（約新台幣7萬9937元）。

大多數的足球迷透過世界盃官網入口預訂旅館、公寓、游輪、和沙漠帳篷等住宿設施。

儘管外界有疑慮，主辦單位堅稱人口僅280萬的卡達，擁有足夠的住宿設施可以安置所有的足球迷。

為了紓解房源不足的問題，國際足球總會（FIFA）最近釋出之前保留的數以千計飯店住房。專家表示，此舉可望在未來幾周壓低住宿價格。

一些來觀賞世界盃的旅客轉向公開市場尋找豪華公寓，或挑選特定場館附近較好的地點，而某些住宿設施的價格凸顯了房東的高度期待。

在旅宿訂房網站Airbnb，兩人公寓一晚要價2500美元。

透過Airbnb預訂一棟別墅住宿，長達整整29天的世界盃期間，至少要價1萬3000美元（相當於新台幣41萬5807元），不過，價格也有可能上看數十萬美元。

一位在杜哈的西方外交官表示，使館人員已經要求加薪付房租。

住在杜哈高檔珍珠區（Pearl district）的59歲黎巴嫩裔美國人高拉（Nabil Ghorra）說：「租金將處於高點一段時間。」

「我覺得有人是想趁這次機會撈一筆，但像世界盃這種大型賽事，任何地方都可能發生這種情況。」

© 2022 AFP