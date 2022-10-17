離隊傳聞又炒開 姆巴佩堅稱從沒講過

（法新社巴黎16日電） 法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天堅稱，他「從沒要求要離隊」。上周相關報導與傳聞鋪天蓋地指姆巴佩想儘快轉隊。

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23歲的法籍球星姆巴佩是在球隊1比0擊敗馬賽後做上述表示。他今天在比賽里助攻給內馬爾（Neymar）踢進全場唯一一分，巴黎聖日耳曼贏球後在法甲積分榜將與第2名洛里昂的差距拉大為3分。

姆巴佩賽後說：「我在球隊很快樂，從沒在1月時要求離隊。」他堅稱從未直接或間接涉入任何關於日後動向的傳聞。

有關姆巴佩想離隊的傳聞是聖日耳曼11日在歐冠對上本菲卡再次傳開，當天聖日耳曼1比1與對方打平。

姆巴佩說：「我不了解為何會在比賽當天跑出傳聞，我跟大家一樣震驚。人們一定覺得就是我在放話，但真的完全與我無關。」

儘管今年5月經過冗長談判後，姆巴佩與聖日耳曼簽下一紙3年約，但多個消息來源仍一口咬定，離隊雜音就是姆巴佩身旁傳出。

他本人也確曾坦承本季在聖日耳曼的位置不盡如他意，稱「在國家隊里反而更自在些」；不過姆巴佩今天堅稱想離隊絕非事實，強調「（傳聞）徹頭徹尾都是假的，我在球隊很開心」。

© 2022 AFP