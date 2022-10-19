兩轟棒打達必修有 費城人完封教士開紅盤

（法新社聖地牙哥18日電） MLB國聯冠軍賽首戰，費城人的哈波、舒瓦伯各從教士先發投手達比修有手中敲出一發陽春炮，先發投手惠勒也投出7局8次三振無失分的好投，最終以2比0完封教士。

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美國職棒大聯盟MLB國家聯盟冠軍賽（NLCS）今天展開，聖地牙哥教士主場迎戰費城費城人，派出本季拿下16勝的日籍強投達比修有打頭陣，費城人則由例行賽12勝、防禦率2.82的惠勒（Zack Wheeler）先發。

兩隊今天前3局0比0僵持，4上1出局後，哈波（Bryce Harper）逮中達比修有一顆時速93英里的伸卡球，揮出一支左外野方向的陽春全壘打，讓費城人先馳得點。

6上，費城人首名打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）又將達比修有時速87.2英里的卡特球送向右外野飛行距離達488英尺的超大號陽春彈，擴大領先。之後雙方都未再得分，最終費城人就以兩分之差擊敗教士，在國聯冠軍系列賽旗開得勝，取得1比0領先。

惠勒今天前4局完全封鎖教士打線，沒被打出任何安打，主投7局也僅被敲出1支一壘安打，賞給對手8次三振，只送出1保送沒丟任何分數，最終拿下勝投。

達比修有此役7局送出7K，投出1保送僅被打3安，表現也不差，但關鍵是挨兩發陽春炮，加上隊友熄火而苦吞敗投。

費城人曾7次拿下國聯冠軍並打進世界大賽，最近一次是在2009年，隊史曾於1980年、2008年兩度奪得世界大賽冠軍；教士1969年成軍至今，僅7次打進季後賽，並於1984年、1998年兩次闖進世界大賽。

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