塔特姆、布朗各拿35分 塞爾蒂克勝76人奪開幕首勝

（法新社波士頓18日電） NBA塞爾蒂克今天在塔特姆、布朗雙雙攻下35分的帶領下，126比117逆轉擊敗76人，於本季首場例行賽收下勝利。

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美國職籃NBA新球季今天開打，開幕日首戰由上季在總冠軍賽抱憾而歸的波士頓塞爾蒂克在主場迎戰費城76人。

上季殺進總冠軍賽才敗給金州勇士的綠衫軍本季想捲土重來，但季前總教練烏多卡（Ime Udoka）因被爆出與球隊女職員有不正當男女關係，被依「違反球隊政策」禁賽1年，本季改由助理教練馬祖拉（Joe Mazzulla）代掌兵符。

比賽首節恩比德（Joel Embiid）只拿1分，但76人在哈登（James Harden）4投3中砍進16分、哈里斯（Tobias Harris）也進帳8分的聯手帶領下，以29比24領先地主塞爾蒂克。

第2節比賽尾聲，塞爾蒂克打出8比0攻勢，以61比58超前，但哈登立即砍進三分球扳平，哈洛（Montrezl Harrell）灌籃得手更讓76人兩分超前，不過史瑪特（Marcus Smart）中場前的兩罰俱中，讓塞爾蒂克將比分追平。上半場打完，兩隊63比63戰成平手。

下半場易籃再戰，塞爾蒂克靠塔特姆（Jayson Tatum）單節砍進17分，最多領先13分的情況下，打完3節反以98比88領先76人達兩位數。

決勝第4節，塞爾蒂克泰半時間握有兩位數領先優勢，76人一度在哈里斯灌籃後將落後縮小到個位數，但最終仍無力回天。

塔特姆此役有35分、12籃板的「雙十」表現，布朗（Jaylen Brown）也攻下並列全場最高的35分，史瑪特有14分、7助攻進帳，替補的布洛格登（Malcolm Brogdon）、威廉斯（Grant Williams）分別貢獻16分、15分。

哈登今天轟下35分，恩比德有26分、15籃板，馬克西（Tyrese Maxey）攻下21分，哈里斯則有18分進帳。

© 2022 AFP